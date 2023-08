Il centro sociale conteso

A Bevagna dove è in corso una querelle per l'uso del centro anziani del paese. La scuola elementare chiede di poter utilizzare lo spazio come palestra, mentre quella dell'istituto è chiusa per lavori ma i frequentatori del circolo sono contrari.

Siamo andati a vedere con Simona Giampaoli Annarita Falsacappa, sindaca di Bevagna, Mario Bravi Segr. Generale SpiCgil di Perugia, Adriano Bartolini Presidente centro sociale Bevagna e una delle mamme, Eleonora Strappini.