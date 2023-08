A Gubbio "Musica Nuda", il duo composto da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti

Rappresentano sicuramente un unicum del panorama della canzone italiana e non solo. Musica Nuda, il duo voce/contrabbasso di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, che incanta con le sue sonorità originali le platee di tutto il mondo festeggia i suoi 20 anni di unione artistica e gli oltre 1600 concerti.

20 anni in tour ha fatto tappa a Gubbio, ultima data del Gubbio Oltre Festival, nell'ambito di una nell'ambito di una nuova sinergia con Gubbio No Borders e Moon in June. Petra Magoni e Ferruccio Spinetti portano in scena uno spettacolo con i loro brani più amati dal pubblico insieme agli inediti del nuovo album uscito a marzo 2023.

Per Spinetti -che ha insegnato per otto anni al Conservatorio di Perugia- un piacevole ritorno in Umbria.

Nel servizio di Luca Ginetto le intervista a Petra Magoni, Ferruccio Spinetti e Giovanni Sannipoli, direttore artistico Gubbio Oltre Festival. Montaggio di Lorenzo Papi.