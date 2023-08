La fontana delle tartarughe a Foligno cambia volto dopo la pulizia

Un colore troppo brillante, senza più la caratteristica patina bronzea. Lo hanno notato alcuni cittadini sulla fascia centrale e sui putti alati di quella che in città è stata ribattezzata la fontana delle tartarughe. Si tratta del monumento ai caduti realizzato dallo scultore Ivan Theimer dove sorgeva palazzo Rodati in piazza don Minzoni a Foligno. Un'opera che fonde travertino, pietra del Guatemala, acqua e appunto il bronzo. A sbiancare il prezioso metallo sarebbe stato l'intervento con cui il Comune ha fatto ripulire la fontana in occasione della cerimonia per i 100 anni dall'uccisione di Minzoni per mano fascista. Una pulizia evidentemente fin troppo accurata. Il Comune dal canto suo si difende e respinge le accusa di chi dice sia stata usata una idropulitrice o sostanze chimiche. Nel servizio di Ivano Porfiri, montato da Federico Fortunelli, le interviste a Italo Tomassoni, critico d'arte e al dirigente dei lavoei pubblici del comune Francesco Castellani