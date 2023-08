ZTL Terni, la ricetta dei residenti

Terni e la sua zona a traffico limitato: da una parte i residenti, dall'altra i commercianti. Poi il comune che sta cercando di definire nuove regole, con l'obiettivo di diminuire il numero dei permessi, facendoli scendere dagli attuali 23mila a 10 mila circa. Il "Comitato famiglie del centro storico" ha inviato al comune, un documento di 10 pagine in cui si legge che la Ztl della città evidenzia gravi criticità di parcheggio per la mancanza di posti auto, con la presenza di situazioni diffuse di congestionamento nella circolazione di auto, autobus e operazioni di carico e scarico di veicoli commerciali. E' già stato pubblicato dal comune un avviso di richiesta di osservazioni rivolto a tutte le categorie. I residenti chiedono maggiori garanzie e soprattutto sono contrari ad aperture della ztl, che autorizzino le auto senza permesso ad attraversare il centro. Aperture che invece sono viste i con favore dai commercianti.Il comitato famiglie del centro storico conta 143 nuclei familiari alle prese con i consueti problemi di parcheggio, un esempio i nuovi divieti di fermata nei pressi dei giardini della passeggiata che hanno creato disagio alle persone piu' anziani. Il comune per il mese in corso ha in programma una serie di incontri per discutere sia con i residenti che con i commercianti. Questo creerebbe quotidianamente notevoli disagi al transito e dissesti evidenti sul manto stradale e su quello pedonale. I residenti nel centro storico della di tr, chiedono, quindi al comune, di essere tutelati, di poter circolare e parcheggiare nei pressi della loro casa, contrari ad un'apertura della Ztl.

Il servizio di Giulia Monaldi. Montaggio di Sergio Gisti.