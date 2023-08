Un paese longobardo

Due giornate all'insegna della tradizione nel piccolo borgo di Ponte. La frazione di Cerreto di Spoleto, ha ospitato la prima edizione di 'Ponte Longobarda - Terre di leggende e ciarlatani'. Una festa per riaffermare le origini longobarde della località attraverso momenti di intrattenimento che rimandano a tempi antichi. La regina Ponzia era una signora del paese vissuta nella seconda metà del 1400 quando gli Aragonesi si schierarono contro il Papa e ne invasero i domini. Cerreto ghibellino si schierò con gli Aragonesi mentre Ponte, antico castello fondato dai Longobardi, si schierò dalla parte di Santa Romana Chiesa. In un mondo come quello della Valnerina, dove la storia spesso sconfina con la favola, il racconto della vita reale diviene leggenda popolare...e viceversa.

Servizio di Monica Tasciotti, montato da Fabio Donati.