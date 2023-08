Nuovo pontile a Tuoro, pronto entro l'estate 2024

Sul pontile di punta navaccia a Tuoro sul Trasimeno ogni anno transitano circa 120mila persone, per la maggior parte turisti, che si imbarcano alla volta dell'isola maggiore. L'opera, da tempo in stato di degrado, sarà completamente riqualificata grazie a un milione e 300mila euro stanziati dalla Regione Umbria. Il progetto cambierà completamente il volto del pontile, migliorandolo, e prevede amche la realizzazione di panchine. Il cronoprogramma dei lavori prevede la conclusione del cantiere per l'estate 2024.

Nel servizio di Riccardo Milletti le interviste a MARIA ELENA MINCIARONI, sindaco di Tuoro e ROBERTO MORRONI, vicepresidente della Regione Umbria. Montaggio di Lorenzo Papi