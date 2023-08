Il prezzo medio dei carburanti

Il prezzo medio regionale di benzina e gasolio da oggi sarà esposto ogni giorno accanto al prezzo del carburante applicato dal singolo distributore. L'obbligo in vigore da oggi piace ai clienti ma non convince i benzinai, che contro il provvedimento del governo avevano presentato un ricorso, poi respinto. La misura, dicono, genererebbe solo confusione e addirittura un adeguamento dei prezzi verso l'alto. Se per il ministero servirà a contrastare le speculazioni, secondo la categoria non inciderà sui rincari dovuti alla situazione internazionale. Di cerco c'è l'impennata di questi giorni, con aumenti secondo Altroconsumo di oltre il 2,5% rispetto a inizio giugno. Il consumatore ora potrà denunciare sul sito del ministero i prezzi eccessivi praticati. Ma se c'è speculazione, ripete la categoria, non dipende dai benzinai. I listini vengono decisi dalla compagnia: prezzi bloccati che la pompa può aumentare massimo di 5 millesimi.

