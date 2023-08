Nasce il Supporto Formazione e Lavoro

Sarà attiva da venerdì 1° settembre la piattaforma sul sito Inps per le domande di accesso al Supporto per la formazione e il lavoro, la nuova misura che sostituisce il reddito di cittadinanza per le oltre settemila famiglie umbre che hanno ricevuto l'sms di cessazione; sono considerate "occupabili" persone tra i 18 e i 59 anni, con nucleo familiare Isee inferiore a 6mila euro e che non hanno a carico minori, over 60, persone disabili oppure prese in carico dai servizi socio-sanitari. Secondo i numeri Inps aggiornati al 24 agosto le disdette via sms sono 1.695, di cui 1.026 in provincia di Perugia e 669 in provincia di Terni. I destinatari del Supporto per la formazione e il lavoro - età media 44 anni - riceveranno un bonifico di 350 euro al mese per un anno, non rinnovabile. Dovranno però obbligatoriamente prendere parte a iniziative come corsi di formazione e accettare le offerte di lavoro entro un raggio di circa 80 km dalla propria residenza, altrimenti perderanno il contributo. Per presentare la domanda, da domani, basterà andare sul sito Inps con Spid o Cie oppure rivolgersi ai patronati (da gennaio anche attraverso i Caf). Per chi è considerato inoccupabile il reddito resta; prenderà poi il nome di assegno di inclusione.

Servizio di Ivano Porfiri, montato da Federico Fortunelli