Stanno bene i 13 scout umbri in Corea

Stanno tutti bene e, come è loro tradizione, anche stavolta cercano il lato positivo delle cose i tredici umbri, undici minorenni, che fanno parte della delegazione italiana degli scout al raduno mondiale in Corea del Sud. Già funestato da caldo torrido e disservizi, questa mattina è stato chiuso in anticipo perché sul Paese sta per abbattersi un violento tifone. Domani, un giorno prima del diluvio, i trasferimenti dall'enorme accampamento dove hanno alloggiato 43mila ragazzi provenienti da 158 nazioni verso la capitale Seul. Rassicuranti i messaggi che arrivano dagli accompagnatori degli scout umbri, maschi e femmine di età compresa tra 14 e 16 anni, cinque di Perugia, quattro di Foligno e due di Corciano. La capo-delegazione, Ilaria Scialò, è affiancata da padre Emmanuel. L'edizione asiatica del jamboree ha sofferto gli effetti del clima. Secondo le autorità locali, circa 700 partecipanti nei giorni scorsi hanno sofferto di colpi di calore o altri disturbi legati alle temperature, comprese tra 35 e i 38 gradi. Cento i ricoveri in ospedale. Statunitensi e britannici hanno già abbandonato l'evento. L'ambasciata italiana e il Ministero degli esteri stanno monitorando la situazione. Eppure, le attività vanno avanti, perfino oggi. Per gli scout, il cui motto è "Sii preparato", solo un'altra sfida da portare a casa.

Servizio di Andrea Rossini, montato da Simone Pelliccia con la testimonianza di padre Emmanuel-John Boluwatife Olajide, accompagnatore scout.