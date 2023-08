Ora è definitivo. Il Perugia giocherà in Serie C e dunque farà il suo esordio venerdi sera in trasferta a Lucca. La tanto attesa decisione del Consiglio di Stato è arrivata in mattinata dopo che ieri il massimo e ultimo grado della giustizia amministrativa si è riunito per esaminare i ricorsi di Perugia, Reggina e Foggia. Tutti respinti, questo è quanto si legge nel dispositivo - per conoscere le motivazioni ci sarà da attendere qualche giorno - ma stavolta non si potrà piu ricorrere in appello. I grifoni, retrocessi sul campo, dovranno disputare (come detto) il campionato di Lega Pro, la Reggina per inadempienze amministrative scompare di fatto dal calcio professionistico e dovrà ripartire addirittura dai dilettanti mentre il Foggia, sconfitto nella finale play off resta in c. Ora il consiglio Federale, previsto per domani, sarà chiamato a prendere atto delle decisioni dalla giustizia ordinaria, inserendo le due pedine mancanti nel calendario di serie B, Lecco e Brescia. Una cosa è certa: questa vicenda si chiude con un pericoloso precedente, proprio quello del neopromosso Lecco che pur violando il principio di perentorietà, viene regolarmente ammesso al campionato cadetto, la telenovela giudiziaria dell'estate calcistica italiana, telenovela che ha visto tra i protagonisti anche il Perugia di Massimiliano Santopadre. Quasi tre mesi di battaglia nelle aule dei tribunali, conclusi con un nulla di fatto e un bel carico di delusione. Per il club biancorosso, dopo la retrocessione sul campo, un altro duro colpo da digerire, nel contesto di una nuova stagione che per tutta una serie di motivi prenderà il via in un clima di scetticismo e contestazione.

Servizio di Luca Pisinicca, montato da Walter Pasqualini