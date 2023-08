Spoleto diventa città custode della macchia mediterranea, opportunità di valorizzare boschi e verde

Spoleto diventa città custode della Macchia Mediterranea.

In Comune la cerimonia di consegna della particolare menzione.

Insieme a Pomezia, Spoleto è l'unico comune non siciliano che aderisce a questa iniziativa, denominata "carta di Caltagirone". I comuni della Sicilia, complessivamente, sono più di 150.

Per il sindaco Andrea Sisti, intervistato nel servizio di Antonello Brughini, si tratta di una nuova opportunità per tutelare e valorizzare il vasto territorio boschivo di Spoleto.