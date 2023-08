Mostra fotografica al CIAC di Foligno

Una mostra di segni, simboli e geometrie sacre, ispirate dall'Italia costruita, modificata dall'intervento umano. Al CIAC di Foligno è stata inaugurata la mostra Italia Metafisica di George Tatge. Sessantasei foto in bianco e nero scattate dalla Valle D'Aosta alla Sicilia. Non solo architettura, ma anche edifici minori e manufatti di ogni tipo. Una sezione è dedicata a Foligno, con scatti originali realizzati da Tatge per l'occasione, che raccontano il mistero, l'enigma del nostro vivere e la convivenza del passato con il presente. Curioso lo strumento usato, la leggendaria Deardoff, una macchina a soffietto da cui si ottengono foto di grande formato stampate personalmente dall'autore in camera oscura.

Servizio di Gabriele Salari, montato da Valeria Giulianelli con interviste al fotografo George Tatge e a Italo Tomassoni, curatore della mostra.