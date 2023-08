Ternana, al Liberati passa la Sampdoria

La prima giornata del campionato di serie B lascia la Ternana a bocca asciutta: la rinnovata squadra di Lucarelli è stata battuta per due reti ad una al Liberati dalla Sampdoria di Pirlo, che non nasconde l'obiettivo di riconquistare la massima serie. Rossoverdi subito sotto al 5' del primo tempo per il gol di La Gumina su rigore per un fallo in area di Celli ai danni di Depaoli. Il raddoppio dei liguri arriva al 77' con Depaoli. La Ternana accorcia le distanze nel primo minuto di recupero con Di Stefano. I tre punti vanno dunque ai blucerchiati che - penalizzati di due punti - vanno a quota 1.

L'ultima sfida tra le due squadre in serie B risaliva a vent'anni fa, in quell'occasione finì 1-1.

