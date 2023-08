Azzurri in ritiro a Terni

Obiettivo Malmoe. A tre settimane dai campionati europei a squadre che si svolgeranno in Svezia dal 10 al 17 di settembre, stage ternano per le nazionali assolute di tennistavolo maschile e femminile, rinuti al crntro tecnico federale fino a lunedì 21 con gli allenatori Elena Timina e Lorenzo Nannoni. Ventidue fra atleti e tecnici da tutta Italia per il penultimo stage prima degli europei, un gruppo allargato con atleti anche provenienti dalle selezioni giovanili in vista di quello che è forse l’appuntamento più importante dell’anno.