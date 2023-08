Aria irrespirabile a Nera Montoro

Romina Laurenti parla a nome dei cittadini del comitato 'Ambiente basso Nera'. La situazione è diventata insostenibile a causa degli odori che arrivano, fino alla case di Nera Montoro, dall'area dell'ex Terni Chimica. Uno stato delle cose che perdura da oltre 13 anni, ma senza adeguate soluzioni, tanto che (soprattutto durante queste giornate di gran caldo) i residenti devono restare con le finestre chiuse.

L'amministrazione comunale è a fianco dei cittadini e ha spinto la Regione a convocare le aziende attorno ad un tavolo. Da qui, poi, la concessione dei tempi tecnici per la limitazione delle emissioni odorose con dei biofiltri. Ma, nonostante il lavoro sia stato ridotto del 30%, le emissioni maleodoranti non sono diminuite: forse per la mancata osservanza delle prescrizioni (l'ultima in ordine di tempo è dello scorso 30 giugno). Oltre al danno, la beffa: anche a Ferragosto molti turisti, giunti alle Gole del Nera e sentita la puzza, se ne sono scappati.

Nel servizio di Luca Ginetto, montato da Toni Pellerito, le parole della stessa Romina Laurenti