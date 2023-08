A Casalalta di Collazzone poesia e ricordi di un mondo contadino

Un piccolo scrigno che raccoglie oggetti e attrezzi di una vita che non c'è più, ma racconta l'Umbria e il suo contado. E' frutto del lavoro di Marinella Temperoni, originaria del borgo di Casalalta, a Collazzone, che ha raccolto materiali appartenuti alla sua e ad altre famiglie. Un passaggio di testimone con le nuove generazioni. Marinella è anche ideatrice di un progetto che voleva riportare vitalità nel piccolissimo borgo; degli incontri di poesia che hanno preso il nome di “Mercato gratuito dell'amicizia” e si tengono da 23 anni. La vita rurale intesa come bellezza e la forma poetica, impressa anche sulle ceramiche, vanno così a comporre un piccolo mondo antico da riscoprire e valorizzare, come la festa di paese che ha fatto da culmine al progetto culturale.

Nel servizio di Valentina Antonelli, con il montaggio di Valeria Giulianelli, l'intervista a Marinella Temperoni