A Bastia dibattito acceso sui danni dell'esondazione del Tescio

L'alluvione del Tescio del 23 giugno accende ancora gli animi dei cittadini di Bastia Umbra. Il Comune ha organizzato un incontro aperto per fare il punto della situazione. Massiccia la partecipazione dei residenti delle aree colpite. Non sono mancati momenti di dibattito franco e anche focoso, con alcuni punti chiave a contrapporre le posizioni: i lavori dell'argine da alcuni piuttosto contestati, la capacità delle arcate del ponte di far defluire l'acqua, e persino la ricostruzione della direzione da cui l'acqua ha travolto la zona di via Battaglia, e di conseguenza se il progetto dei lavori dell'argine abbia qualche responsabilità, come sostengono alcuni cittadini ma Comune e tecnici negano. Il sindaco ha raccontato quali sono gli ultimi sviluppi, a partire dal sopralluogo del 7 agosto in cui i tecnici della Protezione Civile nazionale insieme alla Regione hanno valutato i danni per poter aver gli elementi per la dichiarazione di stato di emergenza, che è l'obiettivo delle amministrazioni colpite, perché consentirebbe di accedere a consistenti fondi per procedere ai risarcimenti e con quanto necessario a ripristinare una situazione di normalità. Intanto passati i giorni di crisi in cui sono stati al lavoro 150 volontari della Protezione civile provenienti da tutta l'Umbria, si continua a fare il meglio possibile.



Nel servizio di Osvaldo Baldacci, montato da Renzo Matteucci, gli interventi di Paola Lungarotti, sindaco di Bastia Umbra, e Roberto Raspa, Coordinatore Volontari Protezione Civile Bastia Umbra