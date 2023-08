A Todi trionfa un italiano

Un italiano torna sul gradino più alto degli Internazionali di Tennis Città di Todi dove la vittoria azzurra nel singolare mancava dagli anni dell'inizio di questa manifestazione. A vincere è stato il ventunenne Luciano Darderi, al suo primo titolo challenger conquistato in questa che è stata la sua terza finale. Darderi ha sconfitto il giovane francese Clement Tabur per 6-4, 6-7, 6-1. Il tennista italo-argentino sembrava dominare la partita tanto che nel secondo set ha servito per il match, ha però poi ceduto terreno all'avversario, ma infine ha spinto sull'acceleratore e portato a casa senza problemi il terzo set. Ora con la vittoria umbra il neocampione è tornato nei top duecento.

Sulla terra rossa del Tennis Club Todi 1971 nella finale del doppio si è imposta la coppia brasiliana Fernando Romboli/Marcelo Zormann superando col punteggio 6-7(13) 6-4 10/5 il duo sudamericano Roman Burruchaga/Orlando Luz. A seguire entrambe le finali sugli spalti tuderti un folto pubblico.

Nel servizio di Osvaldo Baldacci, montato da Fabio Donati, gli interventi del neocampione Luciano Darderi e del presidente del MEF Tennis Events Marcello Marchesini