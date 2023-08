Valnerina regina del turismo

Natura, attività sportive, cultura, buona cucina. L’offerta turistica della bassa Valnerina è calibrata in modo da attrarre diverse tipologie di visitatori, fra borghi, rocche e monasteri. Un paesaggio tra i più suggestivi del territorio. A Ferentillo, il paese delle mummie, continua fino al 27 agosto ”Le rocche raccontano“ con i quadri viventi che ricostruiscono la storia antica del paese. Ci fermiamo ad Arrone, comune compreso nel Parco fluviale del Nera, a due passi dalla Cascata delle Marmore e dal lago di Piediluco. Ad Arrone troviamo turisti di passaggio con ogni mezzo: in moto, in bici, i pellegrini vanno a piedi.

Nel servizio di Antonio Barillari l'intervento di Giuseppe Fiocchi, Assessore al Turismo del Comune di Arrone