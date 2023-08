L'ospedale di Spoleto verso la chiusura del punto nascite

Sempre più lontana la già remota ipotesi di impedire la chiusura del punto nascite del San Matteo degli Infermi di Spoleto. Dal bando pubblicato dalla Usl Umbria 2 che porterà alla nomina di un nuovo direttore della struttura complessa di Pediatria dei presidi di Foligno e Spoleto, si legge come qui resteranno solo gli ambulatori. Vanno all'attacco comitati di cittadini e opposizioni. Una nota del movimento 5 stelle umbro parla dell'ennesimo smantellamento della sanità pubblica. "In attesa dell'annunciato Terzo polo ospedaliero - scrivono i pentastellati- al San Matteo degli Infermi si farà solo attività ambulatoriale mentre le due sale operatorie di Ginecologia e Ostetricia verranno utilizzate per Ortopedia". Non si fa attendere la replica della direzione della Usl Umbria 2, secondo la quale già ill vecchio piano sanitario regionale aveva previsto la direzione unica di Pediatria nelle due sedi di Foligno e Spoleto. In riferimento al san matteo degli infermi, l'azienda parla poi di attività ospedaliere in grande ripresa, con un incremento della degenza ordinaria del 45% rispetto al 2022 e del 27% della degenza in day hospital-day surgery. Pubblicato nel frattempo anche il bando per il nuovo direttore dell'ospedale.

Il servizio di Giulia Bianconi con il montaggio di Gabriele Liberati