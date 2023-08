A Cannara polemiche sull'ipotesi crematorio

Dopo le proteste ad Attigliano per la costruzione di un forno crematorio accanto al cimitero del paese, la stessa ipotesi ora fa discutere a Cannara, dove figura tra i progetti del piano triennale di opere pubbliche. Un comitato di cittadini ha avviato una raccolta firme. L'amministrazione comunale nega però l'intenzione di procedere con la realizzazione dell'impianto. Il cimitero comunale necessita in ogni caso di un ampliamento, da realizzare o in un lotto di proprietà del comune, che in passato ha già abbassato la soglia di rispetto, ossia la distanza del servizio dal centro abitato da 200 a cento metri, o procederndo con espropri di altri terreni. C'è poi la richiesta avanzata dalla comunità musulmana che vive da anni in città, più di duecento persone, di poter disporre di un luogo di sepoltura adeguato, separato dal cimitero cristiano.

Nel servizio di Giulia Bianconi, con il montaggio di, gli interventi di Alessia Turrioni, del Comitato per il no al forno crematorio, e di Fabrizio Gareggia, sindaco di Cannara