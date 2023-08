Il Gran Galà Equestre ha incantato Cascia

Semplicemente, un incanto! Eleganza e armonia. A passo di danza nell'Arena allestita a Cascia, nel parcheggio di Porta Orientale: la terza edizione del Gran Galà Equestre ha richiamato tantissimi appassionati. Spettacolo unico sotto le stelle: l'esibizione di cavalieri e amazzoni di fama nazionale (e internazionale) ha tenuto tutti con il fiato sospeso... Un successo per il direttore artistico Luigi Altieri (ideatore della manifestazione e cavaliere casciano doc) e per il direttore tecnico Peppino Colasanti. Volteggi, acrobazie, cavalli in libertà, la tradizione dei butteri... Un sodalizio - quello tra Cascia e il mondo dei cavalli - destinato a continuare nel tempo. Tanto che si pensa già all'edizione del 2024... magari con più posti disponibili per gli spettatori. Cascia, insomma, si è innamorata del Gran Galà Equestre.

Il servizio di Antonello Brughini montato da Paolo Canestri