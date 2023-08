A Massa Martana i migliori tiratori del mondo

Piattelli internazionali. Pedane frequentate per tutta la settimana dai migliori tiratori. Fossa e Skeet sono due specialità che fanno parte del programma olimpico. Al Tav Umbriaverde di Massa Martana - nell'ambito della prestigiosa Emir Cup - le finali di questa competizione, in particolare le prove di Mixed Team, ovvero le Coppie Miste. Per rompere il bersaglio d'argilla il percorso è lungo: servono preparazione fisica e mentale, allenamento costante, concentrazione assoluta... Si comincia a gareggiare a 13 anni. Il punto di arrivo? Il piattello che diventa una nuvoletta di fumo colorato... A Massa Martana - nei sei campi polivalenti forniti dei migliori macchinari d'avanguardia - emozioni e spettacolo. Nello Skeet la vittoria è andata alla coppia formata dai poliziotti Giada Longhi e Domenico Simeone, mentre nella Fossa si è imposta la coppia composta da Gaia Ragazzini e Diego Valeri. Premiazioni affidate all'ambasciatore italiano in Kuwait, Carlo Baldocci. E da venerdì spazio al 15esimo Memorial Nando Rossi: altri tre giorni di gare ad alto livello.

Il servizio di Antonello Brughini con il montaggio di Gabriele Liberati