Al Calvi festival in scena 'I persiani' di Eschilo

A Calvi in scena ‘I Persiani’ di Eschilo, uno dei drammi classici di maggior rilievo, che racconta la battaglia di Salamina in cui i greci, nel 480 avanti Cristo, sconfissero con pochi mezzi il potente esercito del re persiano Serse. Lo spettacolo diretto dal regista Patrick Rossi Gastaldi, nell'ambito del Calvi Festival, propone dunque la più antica tragedia greca giunta a noi intera, toccante esempio dell'attualità dei classici. “La tracotanza ('hybris', in originale) miete solo spighe di rovina e raccoglie frutti di pianto”: queste le parole di Dario, il re persiano morto che appare in sogno alla regina Atossa.



Il Calvi festival, diretto da Francesco Verdinelli e giunto all'ottava edizione, propone 33 eventi di teatro, cinema, musica e arte e si conclude il 2 settembre.

Nel servizio di Giulia Monaldi, montato da Gabriele Liberati, le parole dell'attore Mariano Rigillo