Terni, abbattimento per novanta pini pericolanti

A Terni, novanta pini pericolanti sono in via di abbattimento. Si tratta di alcune delle piante situate in viale Centurini (nel frattempo chiuso alla circolazione), che pendevano vistosamente verso la strada: una era venuta giù proprio nei giorni scorsi. Secondo le verifiche dei tecnici del Comune e dell'Agenzia forestale regionale, effettuate col supporto dei vigili del fuoco, gli alberi risultavano gravemente compromessi e rischiavano di cadere da un momento all'altro verso la strada, mettendo in pericolo l'incolumità delle persone in transito. Per questo, nonostante le proteste dei comitati ambientalisti, stamattina è arrivata la relativa ordinanza del sindaco Bandecchi e sono iniziati i lavori di abbattimento, che dureranno almeno fino a domenica. I pini coinvolti sono circa un terzo di quelli presenti su un lato della strada (il sinistro, guardando verso nord). Discorso diverso per l'altro lato, dove si trova Villa Centurini: proprietaria del terreno è una società privata, al quale è stato imposto (sempre con ordinanza contingibile e urgente) di far svolgere una perizia entro due giorni e, se del caso, procedere con ulteriori abbattimenti. Almeno a un primo sguardo, la situazione da quella parte appare comunque meno pericolosa, perché le piante sono piegate verso l'interno e non verso la strada. In ogni caso, a lavoro finito è previsto l'impianto compensativo di 140 nuovi alberi (120 quest'anno e altri 20 nel 2024): si tratta di frassini, tigli e aceri campestri che verranno piazzati in zone limitrofe.

Il servizio di Alessandro Catanzaro con il montaggio di Francesco Saito