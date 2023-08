Henry Morrogh, una vita in pista

Mondo dell'automobilismo in lutto per la scomparsa, a 92 anni, di Henry Morrogh. Originario dell'Irlanda ma italiano d'adozione, Morrogh era considerato uno dei più importanti istruttori internazionali di guida sportiva. Era legatissimo all'Umbria e in particolare all'Autodromo Borzacchini di Magione, dove a partire dagli anni '80 aveva basato la sua scuola per piloti. Qui, nel corso dei decenni, sono transitati talenti scintillanti arrivati fino in Formula 1, come De Angelis, Larini e il campione del mondo 1997 Jacques Villeneuve.

