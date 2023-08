Le celebrazioni per san Lorenzo

Perugia celebra San Lorenzo, diacono e martire, una figura molto sentita, titolare della cattedrale e uno dei tre patroni della città insieme a san Costanzo e sant' Ercolano. Solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Monsignor Maffeis. “Uno dei rischi che si corre - ha detto- è confinare questa festa in un evento, una vicenda di secoli fa”. Poi il Vescovo ha citato Papa Francesco: “L'amore è concreto, si sporca le mani con i poveri, i prediletti di Dio, tesori nascosti”. Nel giorno della memoria liturgica del martirio di San Lorenzo, è stato ordinato diacono permanente, Massimo Pio Galli che, come gli altri 40 diaconi della diocesi, avrà un ruolo strettamente unito al vescovo per il servizio e le opere di carità.