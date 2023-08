Debutto umbro per Madame

Sono qui per lei, incappucciate, con il cuore di corsa, come succede alla loro età. E lei arriva: Madame, al secolo Francesca Calearo, che è poco più grande di loro ma sul palco di piazza del popolo a Todi è una di loro. Maglietta a righe e scarpe da ginnastica, l'aria da fanciulla, la voce da grande, le parole che nessuno trova, tranne lei, per raccontare una generazione insondabile.

‘Amore’ il titolo del tour che l'artista vicentina ha portato in giro per l'Italia. Niente di semplice né di banale perchè i suoi brani non lo sono mai. Che sia rap o pop, le sue parole ineluttabilmente giuste disegnano quadri e ritratti di una, dieci, mille donne diverse, che Madame svela nei minimi dettagli con un realismo così maturo che lascia senza fiato. E la sua verità commuove. C'è voluta la collaborazione tra il Todi festival e Moon in june per avere il debutto di una delle cantautrici più amate del momento.

Nel servizio di Antonella Marietti, montato da Lorenzo Papi, le parole dei direttori artistici di Todi festival e Moon in june, Eugenio Guarducci e Patrizia Marcagnani