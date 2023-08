Serena Brancale a Sigillo

Esordisce in Umbria Serena Brancale con il nuovo album ‘Je so accussì': il suo terzo disco, con una delle più grandi etichette, la Warner. Tra canzoni originali e cover, l'artista pugliese ha voluto fare ordine nella sua identità musicale sul palco di Sigillo. Tra soul, rhythm and blues, jazz, senza tuttavia una definizione di genere preciso. Ma con un nuovo progetto, dispiegando come un uccello in volo la sua libertà artistica.

Nel servizio di Massimo Angeletti, montato da Lorenzo Papi, le parole della stessa Serena Brancale