Oblio oncologico: opportunità e criticità

Non bastava il tumore, non bastava la fatica delle cure, non bastava avercela fatta. Il cancro tornava sempre ogni volta che si aveva bisogno di un finanziamento, ogni volta che si doveva firmare un'assicurazione o un mutuo. Banalmente, anche un leasing per acquistare l'auto non era possibile. Adesso non sarà più così: la Camera ha infatti approvato all'unanimità il disegno di legge sull'oblio oncologico, che ora passa al Senato.

Il disegno di legge prevede che dopo dieci anni non si possano più chiedere informazioni sullo stato di salute dell'ex malato oncologico, se questo aveva più di 21 anni all'insorgere della malattia. In caso ne avesse avuti meno di 21, ne sono sufficienti cinque per far scattare l'oblio.

Nel servizio di Giulia Monaldi, montato da Simone Pelliccia, le parole del presidente Aucc Giuseppe Caforio