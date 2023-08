Foligno, nel 2023 chiusi trenta negozi

La grande statua di Giuseppe Garibaldi controlla l'omonima via, sempre più orfana di negozi. Ormai in pochi resistono nel centro storico di Foligno. L'allarme arriva direttamente dalla Confcommercio: nel primo trimestre del 2023 si contano trenta esercizi commerciali in meno rispetto a un anno fa.

Nel servizio di Simona Giampaoli, le parole del presidente di Confommercio Foligno, Aldo Amoni e degli esercenti Dino Marchidelli e Loriano Marcucci