Tiratori da tutto il mondo a Massa Martana

150 atleti provenienti da 15 nazioni: sulle pedane del Tiro a volo Umbriaverde di Massa Martana - fino a domenica prossima - sfida all'ultimo piattello tra gli specialisti del trap, dello skeet e non solo. Numeri che confermano l'alto gradimento e la profonda considerazione che l'evento riscuote nel panorama internazionale. L'Umbria, d'altronde, è terra di grandi tiratori (e di grandi dirigenti) e ormai sede prestigiosa per questo sport. E, nel fine settimana, il 15esimo Memorial Nando Rossi, gara di fossa olimpica per non dimenticare l'ex presidente del Coni Umbria e vice presidente nazionale della Federazione.

Nel servizio di Antonello Brughini, montato da Francesco Battistelli, le parole del presidente della Federazione internazionale di tiro a volo, Luciano Rossi, e del tiratore Valentino Curti