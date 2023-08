Lo skatesurf sbarca in Umbria

Anche l'Umbria ha conosciuto lo skatesurf. Il primo evento di questa disciplina, nata da pochissimi anni, si è svolto nel weekend sulle rive del Trasimeno, dove sono arrivati ragazzi da tutto il Centro Italia per esibirsi su una pedana in legno (delle dimensioni di 9 metri di lunghezza per 6 di larghezza) che ricostruisce il movimento delle onde.

Nel servizio di Luca Pisinicca le interviste a Leonardo D'Annibale - resposabile organizzativo Trasimeno x lake e Matilde Quattrini - bicampionessa italiana skatesurf