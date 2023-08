Ecco i facilitatori digitali

Un progetto che durerà un paio d'anni, costerà 1 milione e 850mila euro finanziati interamente dal Pnrr, che consentirà di aiutare le persone che hanno più difficoltà ad accedere ai servizi digitali a cominciare ad utilizzarli normalmente. Il progetto, che coinvolge l'esistente rete DigiPass, ha l'obiettivo di formare al digitale entro il 2025 almeno 33mila cittadini nelle 12 zone sociali dell'Umbria.

Sono stati individuati 72 Centri di facilitazione digitale (30 in più di quanto richiesto) che si occuperanno di trovare le persone più svantaggiate sotto il profilo informatico - gli anziani ma non solo loro - per organizzare localmente corsi di formazione e punti di sostegno. Ventinove facilitatori digitali saranno a disposizione delle persone che hanno necessità di accompagnamento e formazione mirata all'uso del digitale. E saranno coinvolti su tutto il territorio centri giovanili e sociali, scuole, agenzie di formazione e organizzazioni del terzo settore e realtà pubbliche esistenti come, sedi comunali o biblioteche. Il tutto con l'obiettivo di partire all'inizio dell'autunno.