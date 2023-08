Testimonianze di perdono

Giornata clou oggi della Festa del perdono di Assisi, con la messa solenne presieduta dal cardinale designato Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. La festa si allarga a tutte le chiese francescane. A parlare, a Gubbio, è stata Lucia Di Mauro Montanino. Suo marito Gaetano venne ucciso nel 2009 durante un tentativo di rapina da parte di quattro giovani: il più piccolo, Antonio, era appena 17enne e per quell'omicidio venne condannato a 22 anni di carcere. Da parte di Lucia è allora iniziato un percorso interiore, durato sette anni, per liberarsi dall'odio e dal rancore, che lo ha portata ad ‘adottare’ Antonio e ad aiutarlo a trovare una strada nella vita. Lei non si capacita di essere d'esempio per gli altri, perché - dice - le è venuto naturale.

Nel servizio di Gabriele Salari, le parole di suor Daniela Cancilla e di Lucia Di Mauro Montanino