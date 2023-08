Le vie del cinema

Un trailer degli anni Sessanta, recuperato in un mercatino, apre la serata della rassegna del cinema restaurato di Narni, dedicata a Italo Calvino a cento anni dalla sua nascita. La 29esima edizione di un viaggio attraverso la storia italiana, raccontata nei film per conservare una memoria collettiva. Sul palco ieri sera Duccio Chiarini, registra del documentario ‘Lo scrittore sugli alberi’, presto alla mostra di Venezia.

Per ricordare il rapporto tra lo scrittore e il cinema sono stati proiettati episodi tratti da suoi racconti, come 'L'avventura di un soldato', dal film 'L'amore difficile'. Prima vera regia di Nino Manfredi. “Uno dei più grandi”, lo ricorda così Valerio Mastandrea. La rassegna del cinema restaurato prosegue fino al 5 agosto. Intanto si comincia a pensare alla prossima edizione, la 30esima, in cantiere ci sono già le prime idee.

Nel servizio di Giulia Bianconi, montato da Valeria Giulianelli, le parole del regista Duccio Chiarini, dell'attore e regista Valerio Mastandrea e del direttore del festival Alberto Crespi