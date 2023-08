Il futuro del polo chimico

Un futuro per il polo chimico ternano. Per quanto lontana, la prospettiva della ripresa della produzione alla Treofan, con la firma prevista ad ore sull'accordo preliminare per la cessione al gruppo polacco Visopack, è una luce in fondo al tunnel. Anzitutto per i circa novanta lavoratori, che dopo annunci e smentite da parte di Jindal sperano di vedersi compiere la cessione con piano industriale che li riporti in azienda. Ma anche per il polo chimico ternano, che vedrebbe così concretizzarsi la prima occasione di invertire la tendenza che da anni sembra condannare la struttura all'abbandono. Un'opportunità che si legherebbe anche al recente investimento fatto da Eni per l'acquisto di Novamont attraverso Versalis.

Nel servizio di Massimo Solani, le parole del segretario generale Filctem Cgil Terni, Stefano Ribelli, e della segretaria generale Uiltec Umbria, Doriana Gramaccioni