I giovani umbri alla Gmg, in attesa del Papa

L'entusiasmo del viaggio, la curiosità per le nuove scoperte e l'unione nella fede. Un milione di giovani cattolici da tutto il mondo aspettano a Lisbona l'incontro con Papa Francesco in occasione della Giornata mondiale della gioventù, che avrà inizio domani. Tra loro ci sono anche 1.300 ragazze e ragazzi provenienti da otto diocesi umbre.

Dopo un lungo pellegrinaggio sono arrivati nella capitale portoghese per la grande festa di fede che culminerà nella veglia di sabato notte con il Santo padre. Per molti ragazzi il viaggio era iniziato già una settimana fa: un pellegrinaggio di oltre 2mila chilometri in autobus, con una prima tappa nella diocesi di Aveiro. Poi la ripartenza alla volta di Ericeira, vicino alla capitale. A Lisbona sono entrate nel vivo le tante attività: sport, canti balli e preghiere, tra divertimento e riflessione. Dopo la messa di Papa Francesco, domenica 6, per i giovani pellegrini inizierà il viaggio di ritorno, con un'ultima fermata a Lourdes.

Nel servizio di Elisa Marioni, montato da Gabriele Liberati, le parole di don Daniele Martelli (della diocesi di Terni-Narni-Amelia) e di don Francesco Verzini (vice rettore del Pontificio seminario di Assisi)