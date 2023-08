Il caso del 'giudice poeta' fa sollevare la Camera penale

Sognava di fare il poeta, ma per assecondare il padre ha scelto la carriera in magistratura. Quella di Ernesto Anastasio, giudice del Tribunale di sorveglianza di Perugia, sarebbe una storia come tante di chi si trova a fare un lavoro diverso da quello che aveva sperato. Se non fosse che al magistrato campano, da due anni in Umbria, la toga va proprio stretta. E così, sulla sua scrivania si accumulano montagne di provvedimenti mai depositati. Una situazione che, nel settembre del 2022, ha costretto la Camera penale di Perugia a deliberare lo stato di agitazione. A protestare contro l'inerzia del ‘magistrato poeta’ sono stati anche i detenuti, che hanno visto per mesi cadere nel vuoto le proprie richieste. Con ripercussioni inevitabili sull'umore e sulla gestione della popolazione carceraria.

Il caso ora è all'esame della sezione disciplinare del Csm (l'organo di autogoverno dei magistrati), che a giugno ha ascoltato Anastasio, peraltro già finito in passato sotto la lente dello stesso Csm per comportamenti analoghi. Il diretto interessato ha dichiarato alla sezione disciplinare di trovarsi bene al Tribunale di sorveglianza di Perugia e di voler completare i quattro anni previsti dall'incarico, ma il sogno nel cassetto resta sempre la poesia. La decisione è attesa per novembre: in ballo c'è un possibile provvedimento disciplinare.

Nel servizio di Dario Tomassini, montato da Francesco Fiocchi, la voce di Ernesto Anastasio (presa da Radio Radicale) e l'intervista al presidente della Camera penale di Perugia, Marco Angelini