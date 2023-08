Il Gubbio no borders si chiude con le note di Fabrizio Bosso

È la tromba di Fabrizio Bosso l'ospite d'onore della serata conclusiva del festival Gubbio No Borders. La kermesse organizzata dall'Associazione Jazz Club Gubbio, sotto la direzione artistica di Luigi Filippini, chiude un'edizione che è andata molto bene, forse oltre le aspettative. L'atto finale, nella cornice elegante del Cortile del Palazzo Ducale, ha accolto le note di Bosso, artista di fama internazionale, insieme alla No Borders Jazz Orchestra, di recente formazione, a conclusione delle No Borders Masterclass, tenute da Massimo Morganti; presente anche la cantante Sara Jane Ceccarelli. Bosso e l'ensemble hanno così deliziato il pubblico eseguendo brani arrangiati dagli stessi allievi della No Borders Jazz Orchestra.

Nel servizio di Lorenzo Materazzini, montato da Francesco Saito, le parole dello stesso Fabrizio Bosso e del direttore delle No Borders Masterclass, Andrea Angeloni