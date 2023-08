La letteratura per bambini è in continua crescita

Lettori esigenti e diversi tra loro: i bambini sfogliano le pagine dei libri già da piccolissimi ormai, e ascoltano storie prima ancora di nascere. Il mondo della letteratura dedicata a loro è in continuo fermento e attraverso essa si riescono a raccontare anche eventi terribili come il terremoto. È il caso de ‘La zona rossa’, una graphic novel tutta made in Umbria scritta a quattro mani da Antonio ‘Sualzo’ Vincenti e Silvia Vecchini, autrice umbra - nata a Perugia e cresciuta a San Feliciano, che proprio a bambini e ai ragazzi ha dedicato gran parte dei suoi lavori, molti premiati. ‘I bambini si rompono facilmente’ è invece il suo ultimo libro, una sorta di ponte tra gli adulti e i più piccoli.

Nel servizio di Erika Baglivo, montato da Valeria Giulianelli, le parole della stessa Silvia Vecchini