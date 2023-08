Minoranze e Vigili critici con Bandecchi

"Siedo in consiglio comunale a Terni da ormai 10 anni e mai avrei pensato di assistere a scene come quelle di ieri". Marco Celestino Cecconi, capogruppo di Fatelli d'Italia, è il consigliere aggredito dal sindaco Bandecchi. Ieri pomeriggio si è recato dai Carabinieri per denunciare l'accaduto. Da regolamento - dice - Bandecchi andava allontanato dalla sala consiliare. I gruppi di minoranza, compatti, hanno chiesto l'intervento del Prefetto di Terni, incontrato dopo la sospensione del consiglio comunale. "Lo spettacolo triste di ieri - dice il consigliere del Movimento 5 stelle Claudio Fiorelli - ci sta rendendo ridicoli agli occhi del Paese intero". Nel mirino ci sono anche le minacce del Sindaco agli agenti della Polizia locale intervenuti per placare la sua furia. "Il loro intervento ha evitato il peggio" - afferma Giovanni De Angelis, Organizzazione Sindacale delle Polizie locali - "questo clima di tensione deleterio va superato con l'impegno di tutte le forze politiche".

Nel servizio di Riccardo Milletti, gli interventi di Marco Celestino Cecconi, capogruppo FDI Consiglio Comunale Terni, Claudio Fiorelli, capogruppo M5S Consiglio Comunale Terni, e Giovanni De Angelis, Organizzazione Sindacale delle Polizie locali