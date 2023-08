Lavoratori agricoli da tutelare

La filiera agroalimentare, valore 570 miliardi, è il primo asset strategico del paese. Serve tutelare i lavoratori stagionali, senza i quali non esisterebbe il Made in Italy. Il segretario generale della Fai Cisl Onofrio Rota, in Umbria per incontrare i lavoratori del settore, rilancia sui diritti. Il decreto clima del governo - dice - esclude dalla cassa integrazione per emergenza climatica chi realmente lavora in campi, vigne e frutteti e oliveti. Gli imprenditori agricoli in Umbria stanno interpretando al meglio i cambiamenti del settore e non lo abbandonano, dice Rota dopo aver visitato un'azienda agricola a Bevagna e una cantina a Magione.

Nel servizio di Riccardo Milletti, montato da Sergio Gisti, gli interventi del segretario generale FAI CISL Onofrio Rota