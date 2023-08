Stazione di Pierantonio messa in sicurezza prima dell'inizio delle scuole

Messa in sicurezza dello stabile, ancora recintato provvisoriamente dopo il terremoto e accesso alternativo alla fermata. Sono i lavori assicurati, prima dell'inizio del prossimo anno scolastico, per la stazione di Pierantonio, lungo la ex Fcu, resa inagibile dal terremoto del 9 marzo scorso, durante un sopralluogo dei tecnici della Regione e dell'assessore alle infrastrutture Melasecche. Il sindaco di Umbertide Carizia ha chiesto che gli orari dei treni, sempre regolarmente fruibili dopo il sisma, sia calibrato sulle esigenze degli studenti delle scuole secondarie che da settembre utilizzeranno la linea per raggiungere Perugia o Città di Castello. La copertura economica per gli interventi arriverà dai fondi stanziati in somma urgenza dalla regione dopo le scosse di terremoto che 5 mesi fa hanno causato 800 sfollati. Da allora a Pierantonio il tempo si è fermato, centinaia di residenti con la casa inagibile si sono spostati altrove in attesa di poter progettare la ricostruzione. Dopo lo Stato di emergenza, manca l'intervento del Parlamento per inserire queste zone nel cratere del terremoto del 2016. L'assessore Melasecche ha assicurato un'interlocuzione costante con il Commissario per la ricostruzione del centro Italia Guido Castelli.

Il servizio di Riccardo Milletti col montaggio di Simone Pagani