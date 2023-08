Migranti, nuovi arrivi

Sono arrivati in tarda serata in Umbria. 52 arrivi a Perugia 30 dal porto di Marina di Carrara con la nave umanitaria Open Arms, gli altri da Agrigento. A Perugia hanno trovato accoglienza nell'ostello Spagnoli, zona stazione. Persone che hanno rischiato la vita, come in precedenza altri profughi da mesi ospitati all'ostello. Situazione analoga a Terni: qui sono arrivate 2 famiglie tunisine ospitate in una struttura tra Narni e Stroncone. Tutti provenienti da Agrigento.

Nel servizio di Giulia Monaldi, montato da Francesco Battistelli, l'intervista al prefetto di Perugia Armando Gradone