La sfida delle bighe

Uno dei momenti più attesi della grande rievocazione romana che ha coinvolto Spello e il suo glorioso passato, al tempo dell'imperatore Costantino: Torna l'appuntamento della corsa delle bighe con il lancio del pilum, un particolare tipo di giavellotto, nell'ambito di Hispellum, la manifestazione che ha riporta in auge le gentes romane tra riti propriziatori , ludi ginnici, vene patrizie. Il lancio del pilum ha visto il municipio di Spello sfidare quelli romani di Scheggia - Pascelupo e Tuoro sul Trasimeno. Le bighe hanno compiuto tre tornate per un totale di 9 giri.

Ogni biga è stata condotta da un esperto auriga: Cristian Proietti Coraggi, Stefano Minciarelli, Moreno Scolastico. Nella gara, il pilum viene scagliato contro il bersaglio, i cavalli non sono lanciati al galoppo, per via dello spazio ridotto, ma hanno effettuato il percorso al trotto. Il pilum, l'arma utilizzata dai legionari, veniva lanciato a breve distanza con lo scopo di trafiggere il soldato che si difendeva dietro allo scudo.

Nel servizio di Giulia Monaldi, montato da Francesco Battistelli, l'intervento di Sandro Vitali, presidente associazione Hispellum