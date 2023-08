Al via la stagione del teatro Mancinelli di Orvieto

Dopo il successo dello scorso anno dello spettacolo ‘Fedra’ per la regia di Elena Sofia Ricci, quest'anno il teatro Mancinelli di Orvieto ospita un'altra opera importante proprio all'inizio della nuova stagione; l'attesa prima nazionale di Natale in casa Cupiello nella versione di Vincenzo Salemme. Il regista e attore partenopeo darà il via al cartellone 2023/2024, che include una ricca gamma di spettacoli, composta da 13 opere. Si tratta di una stagione particolarmente significativa perché celebra i trent'anni dalla restituzione del Mancinelli alla città, riaperto dopo lunghi lavori di restauro.

Nel servizio di Valentina Antonelli, montato da Giorgio Belli, le parole del direttore artistico del ‘Mancinelli’, Pino Strabioli