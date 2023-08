Dopo tre anni pronta la passerella

C'è chi la definisce "l'architettura naturale più iconica del Trasimeno". Di sicuro, la nuova passerella dell'oasi naturalistica La Valle di San Savino è un fiore all'occhiello per il territorio. Per vederla completata è servito un percorso lungo tre anni, reso possibile grazie a un finanziamento europeo intercettato dal Comune di Magione tramite il programma di sviluppo rurale per l'Umbria, del valore di oltre 600mila euro. Il tracciato appena inaugurato segue l'attuale estensione del canneto, sviluppandosi per circa 200 metri (è dunque più corto della vecchia passerella, che era ormai inservibile), ma nulla esclude che possa essere prolungato in futuro. La struttura, realizzata in legno super resistente e in acciaio, si candida a diventare una tappa fondamentale per il birdwatching, la fotografia naturalistica, la didattica ambientale e il turismo, grazie anche alla piattaforma panoramica capace di offrire un punto di vista privilegiato su San Savino e l'intera sponda del lago.