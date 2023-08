A Città di Castello la Pinacoteca è "pet friendly"

Pinacoteca di Città di Castello a misura di quattro zampe grazie al nuovo servizio "Pet stop", sviluppato dal Comune in collaborazione con la cooperativa Poliedro. Grazie a questo progetto, chi entra a Palazzo Vitelli alla Cannoniera per ammirare le opere di maestri del Rinascimento come Raffaello e Signorelli, se ha un cagnolino di piccola taglia lo può portare con sé, in braccio oppure all'interno di un trasportino. Per i cani un po' più grandi, invece, c'è uno spazio dedicato, gratuito e sicuro al 100%. Il servizio risulta particolarmente apprezzato dai molti visitatori, italiani e stranieri, che decidono di fare tappa alla Pinacoteca comunale insieme ai loro amici pelosi.

Servizio di Alessandro Catanzaro, montaggio di Simone Pelliccia. Intervista alla guida turistica Elisa Duranti