Il Perugino in Cinquecento

Arte e motori, nel segno della tradizione: un binomio inedito che è andato in scena a Città della Pieve, splendida cornice per un evento che ha entusiasmato tutti, da chi lo ha ideato a chi ne ha preso parte. Ed erano tantissimi, provenienti da tutto il centro Italia, gli appassionati delle mitiche auto Fiat 500, che hanno colorato e vivacizzato il borgo cittadino, per un appuntamento davvero molto speciale. Dalla bellezza di pezzi unici, vetture che hanno fatto la storia automobilistica italiana, a quella di opere d'arte conosciute in tutto il mondo, conservate ed esposte nella città natale di Pietro Vannucci, noto come il Perugino. Dal ritrovo in prima mattina, oltre 150 equipaggi, alle visite guidate nei musei cittadini, per poi risalire in macchina e godersi gli splendidi paesaggi collinari al confine tra Umbria e Toscana: il tutto proprio nel 500esimo anno dalla scomparsa del celebre artista pievese. Non a caso l'evento era intitolato Città della Pieve in 500: un connubio perfettamente riuscito.

Nel servizio di Luca Pisinicca, con il montaggio di Fabio Donati, l'intervento di Maurizio Della Ciana, coordinatore Fiat 500 Lago Trasimeno